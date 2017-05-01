مأرب : مقتل وجرح ١٥ من مليشيات الإنقلاب في مواجهات بينية شمال غرب صرواح .

2017-05-01م الساعة 12:10

التغيير – صنعاء:

قالت مصادر " بحريب القراميش شمال غرب مأرب والحدودية مع بني حشيش صنعاء أن خلافات بينية نشبت بين عناصر تابعة للحوثي وأخرى تتبع المخلوع وادت إلى مقتل وجرح نحو ١٥ من الطرفين، بحسب ما ذكره مركز سبأ الاعلامي

وأفاد شهود عيان أن طقم عسكري وسيارة هيلوكس غادرت منطقة سريم بحريب القراميش محملة بقتلى وجرحى من مليشيات الطرفين .

وذكرت المصادر ان خلاف نشب بين عناصر من حرس المخلوع يقودهم أبو عدي وعناصر من مليشيات الحوثي تطور إلى اشتباكات على خلفية محاولة اجبار عناصر من المليشيات صغيرة السن القيادي فيما كان يعرف بالحرس الجمهوري الذي يقوده نجل المخلوع بالخضوع لاطفال من مليشيات الحوثي الذين صرخوا في وجهه "نحن اتباع السيد " مما اثار غضب عناصر المخلوع ودفعه لسب السيد مما ادى الى المواجهات .

وفي صعيد متصل قال مصدر خاص ل"مركز سبأ الاعلامي " إن اثنين من عناصر المليشيات قتلوا بالقرب من منطقة "الرقل " شمال غرب صرواح على أيدي مجهولين ,واكد المصدر أن مليشيات الحوثي طالبت السكان بتسليم القتلة او تقديم رهائن من السكان .

الى ذلك دمرت غارة لطيران التحالف العربي طقما للمليشيات يتبع القيادي الحوثي ابو سرحان بمنطقة الحلفة .

وبحسب المصادر فأن عبدالله علي صالح العكيمي من منطقة مسور جحانة مديرية خولان هو المسئول عن الدفع بعزيزات الى جبهة صرواح من المغرر بهم من المواطنيين وأن أغلبهم أطفال وطلاب مدارس تخضعهم المليشيات لدورات عسكرية يشرف عليها عبدالله علي صالح العكيمي

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