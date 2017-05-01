الجوف : تخرج كتيبة متخصصة في قتال الشوارع والاقتحامات بلواء الامل

2017-05-01م الساعة 12:26

التغيير – صنعاء:

احتفل لواء الأمل التابع للمنطقة العسكرية السادسة صباح اليوم بتخرج الدفعة الأولى تخصص 'اقتحامات ,قتال شوارع ,حماية الشخصيات' .

وفي الحفل الذي حضرة قائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي أشادد في كلمته بالكفائة القتالية التي تحلى بها الخريجين من منتسبي لواء الأمل ومستوى المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب .

وأضاف ان عملية التأهيل تأتي ضمن اولويات وخطة المنطقةة العسكرية السادسة للارتقاء بمستوى منتسبي الجيش وأنها وضعت بالتزامن مع المرحلة الراهنة وبما يواكبها ويطور مهارات الافراد .

واعرب عن سعادته بما شاهدة من كفاءاة الخريجيين مشيرا الى ان ذلكك يؤكد ان جهود بذلت من قبل المدربين والمتدربين .

من جهته رحب قائد لواء الأمل العميد مانع عزيز ابو سعيد ، في كلمته بقيادة المنطقة ومشاركتها حفل تخرج الدفعة الأولى.

لافتا الى ان عملية التدريب والتأهيل اتت بناء على توجيهات قيادة المنطقة ,منوها الى ان جهود كبيرة بذلت من اجل وصول الخريجين الى المستوى الذي ظهروا به اليوم .

وأشاد بمستوى الانضباط والمسئولية من قبل المتدربين أثناء فترةة التدريب ومستوى الحس الوطني الذي بمتع بها الخريجون.

مؤكدا ان الخريجين على استعداد تام لتنفيذ توجيهات القيادةة العسكرية في أي مهام توكل اليهم .

ونفذ الخريجون عروضا لمختلف المهارات التي تلقوها خلال فترة التدريب نالت اعجاب الحاضرين .

حضر الحفل قائد المنطقة العسكرية السادسة وعدد من ضباط وقيادات ألوية المنطقة .

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