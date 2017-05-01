محافظ عدن " المفلحي " يهنئ العمال بعيدهم

2017-05-01م الساعة 12:26

التغيير – صنعاء:

شكر الشيخ عبدالعزيز المفلحي، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على الثقة التي أولاها إياه، والمحافظ السابق اللواء عيدروس الزبيدي على جهوده المخلصة، متمنياً في بيان له أن يكون أهلاً للثقة والمسؤولية لخدمة أبناء عدن الذين حان الوقت ليعيشوا كما يستحقون، بحسب وصفه.

ودعا المفلحي الذين بادروا لتنظيم تظاهرات تأييدية له، إلى إلغائها، معتبراً أن خدمة عدن يمكن أن يتم عبر أن يكافحوا كلاً من أماكنهم ومواقعهم في أعمالهم لخدمة العاصمة عدن.

نص البيان:

تهنئة بمناسبة عيد العمال العالمي

في البدء أتوجه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، على الثقة التي أولاني إياها، عبر قرار تعييني محافظاً لخدمة أبناء مدينة عدن، هذه المدينة الغالية على قلوبنا جميعاً، والتي كانت منطلقاً لتحركات العمال، وجميع الأحرار من كل الفئات خلال تاريخها الطويل، كما أتوجه بالشكر إلى كل المخلصين الذين بذلوا جهداً كبيراً من أجل خدمة هذه المدينة، وكان آخرهم المحافظ السابق، اللواء البطل عيدروس قاسم الزبيدي، وسلفه اللواء البطل جعفر محمد سعد رحمه الله، ومعهما كل الأبطال الذين تشاركوا معهما ومع من سبقهما مراحل العمل المضني والمخلص، من كل فئات أبناء هذه المدينة البواسل، رداً لجميل هذه المدينة علينا جميعاً.

يحتفل أحرار وعمال العالم في هذا اليوم من كل عام بيوم العمال العالمي، يستذكرون فيها تضحيات المكافحين حول العالم ضد أشكال القهر والاستبداد، ويبتعثون فيه قيم الكفاح والتحرر، ويأتي هذا العيد هذا العام وشعبنا يواصل كفاحه ضد أشكال مختلفة من محاولات الاستغلال، ويواصل نضاله للتحرر من مليشيات الحوثيين، التي تمثل آخر ما انحدرت إليه مظاهر الجهل والتخلف التي تحاول أن تستدعي مخلفات الماضي واستعباد الناس تحت مسميات زائفة، وهي في سعيها المحموم هذا تتوسع في قمع الأحرار، وقتل الأطفال، وخطف المخالفين والتلويح بإعدامهم، في سبيل إحياء مخطط الاستعباد، غير عابئة بما آلت إليه الأمور نتيجة تعنتها وخروجها عن الشرعية.

يا عمالنا البواسل

إن هذه المناسبة الأممية، دافع قوي لنواصل جميعاً تمسكنا بقيم الكفاح ضد أشكال الاستبداد، أياً كانت، وصولاً إلى حياة كريمة وآمنة للجميع.

يا أبناء عدن الصابرين المكافحين

بهذه المناسبة، أشكر كل الذين دعوا إلى الخروج للتظاهر دعماً لقرارا تعييني، وأقول لهم إن أهم عمل يمكن أن يقدموه هو أن يكافحوا كلاً من أماكنهم ومواقعهم في أعمالهم لخدمة العاصمة عدن، الباسلة، والتي حان الوقت ليعيش أبناؤها كما نأمل، وكما يستحقون، وأن يفكروا جدياً في إلغاء هذه التظاهرة، لأن الوقت هو وقت عمل، بمساندة الأحرار من هذا الشعب الصابر، والأشقاء في دول التحالف العربي.

الحرية للأسرى.. الشفاء للجرحى.. والمجد للمعتقلين

وكل عام وجميع عمالنا بخير

عبد العزيز المفلحي

محافظ العاصمة عدن

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