السلطة المحلية بتعز تدعو وزارة المالية والبنك المركزي الاسراع الى صرف مرتبات الموظفين

2017-05-01م الساعة 16:35

التغيير – صنعاء:

قالت السلطة المحلية بمحافظة تعز، انها تتابع الاحتجاجات المستمرة لموظفي القطاع الحكومي بالمحافظة وذلك نتيجة عدم صرف المرتبات التي تشكل مصدر الدخل الوحيد لهؤلاء الموظفين الامر الذي ينذر بمخاطر كبيرة على الاوضاع الانسانية والمعيشية لأسر هؤلاء الموظفين وأبناء محافظة تعز بشكل عام .

واكدت في بيان لها، على حق الجميع في الاحتجاج والتظاهر السلمي وممارسة حق التعبير عن الرأي بالوسائل المدنية استنادا الى القوانين التي تكفل هذا الحق وتجرم المساس به أو منعه ، فإنها تدعو وزارة المالية والبنك المركزي الى الاسراع في صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين العسكريين بشكل منتظم أسوة ببقية المدن والمحافظات المحررة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص

وشددت السلطة المحلية على ان اي احتجاجات او فعاليات جماهيرية يجب ان تمارس من داخل محافظة تعز .

ونوهت في هذا السياق الى أن محافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري قد التقى وفدا من اللجنة المنظمة لفعالية( مسيرة البطون الخاوية الراجلة الى محافظة عدن ) ، وأطلعهم في اللقاء على كافة الجهود والمتابعات المبذولة لصرف المرتبات والتي أثمرت بصرف مرتبات جزء من موظفي مكتب التربية والتعليم وكذا توجيهات دولة رئيس الوزراء والتي كان اخرها التوجيه لوزير المالية بضرورة الاسراع في صرف مرتبات موظفي محافظة تعز بصورة منتظمة .

كما اجرى الاخ محافظ المحافظة اتصالات بعدد من المسؤولين في الحكومة ،والتقى بحضور وفد اللجنة نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية اللواء حسين عرب ب، والذي بدوره استمع للوفد واتصل بنائب وزير المالية - الذي كشف عن تلقيه اتصالا من فخامة رئيس الجمهورية قبلها بيوم واحد ووجهه بسرعة صرف مرتبات تعز -

كما وضع اللواء عرب الوفد في صورة الاوضاع الأمنية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص مؤكدا على ضرورة مراعاة هذه الاوضاع ، وما قد ينجم من مخاطر سياسية وأمنية جراء تنفيذ هذه الفعالية ومحملا الجهات المنظمة للفعالية أي تبعات قد تنجم عن تنفيذها في ظل هذه الظروف .

إن السلطة المحلية بتعز وهي تهيب بكافة الموظفين تقدير ومراعاة الظروف التي تشهدها البلاد ، فإنها تؤكد ضمان حق الموظفين في ممارسة الاحتجاج السلمي داخل مدينة تعز ، وتذكر بالوعود الحكومية بصرف مرتبات موظفي تعز في غضون الايام القليلة القادمة . والجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ المحافظة منذ أشهر من اجل متابعة المرتبات والاسراع في صرفها باعتباره حقا طبيعيا لكل موظف لا يجوز ايقافه او تأخيره .

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