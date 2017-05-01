المنطقة العسكرية الخامسة تعلن عن مقتل العشرات من الميليشيات الانقلابية بينهم قادة (اسماء)

2017-05-01م الساعة 17:50

التغيير – صنعاء:

قتل العشرات من الانقلابيين في ميدي خلال اليومين الماضيين بينهم قيادة بارزة في جماعة الحوثي وصالح الانقلابية.

وبحسب مصادر خاصة للمركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة فإن ستة من قيادات الانقلابيين لقوا حتفهم مع عدد من مرافقيهم خلال المعارك الدائرة في جبهة ميدي الساحلية شمال غرب محافظة حجة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانقلابيين يومي الخميس والجمعة الماضيين .

وبحسب المصادر فإن ستة من أبرز قيادات الحوثي لقو مصرعهم في جبهة ميدي يومي الخميس والجمعة

وهم :.

1- يحي صالح مصلح أسعد عضو المجلس المحلي عن الشاهل وضابط في الحرس الجمهوري وكان يعمل قائدا للمعسكر التدريبي التابع للميليشات الإنقلابيه في منطقة حيبان مديرية الشاهل بمحافطة حجة .

2- علي أحمد محسن عوض

من أبناء مديرية الشاهل بمحافظة حجة.

3- محمد صالح حمود حميد.

4- ياسر عبدالله محمد الغولي.

من أبناء مديرية كحلان الشرف.

5- عبداللطيف محمد معيض الخولاني.

6- حميد علي يحي الغيل

من أبناء مديرية أفلح الشام.

ويعد مقتل هؤلاء القادة الميدانيين خسارة فادحة للانقلابيين في هذه الجبهة التي تعد محرقة كييرة للقيادات والأفراد.

إلى ذلك أفادت مصادر خاصة للمركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة أن مديريات محافظة حجة لاسيما مديريات الشرفين استقبلت العشرات من جثث أبنائها الذين لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية في جبهة ميدي .

وقالت مصادر طبية أخرى إن المستشفى الجمهوري بمدينة حجة ومستشفيات عبس و المحابشة امتلأت بجثث قتلى مليشيا الحوثي والمخلوع و قد تم رصد بعض أسماء هذه الجثث على النحو التالي:-

من محافظة صنعاء:-

1- خالد الجرافي.

2- باسل عبدة الخولاني.

3-عادل علي الزواحي.

4-محمد علي مهدي.

5- عبدالملك غالب العزب.

6- عبدالغني عبده حامد الخيواني.

7-عبدالحكيم علي أبو عيسى.

8-زيد علي السراجي.

القتلى من محافظة ذمار :-

1- نجم الدين محمد أبو سرحان.

2- عبدالاله محمد هاشم اللاحجي.

القتلى من محافظة تعز:-

1_ موسى محمد صالح.

هذا ولا تزال بعض الجثث التابعة لعناصر المليشيات الإنقلابية ملقاة في مناطق التماس بجبهة ميدي والبعض منها تم دفنها من قِبل الجيش الوطني حفظا لآدميتها

يذكر أن جبهة ميدي هي الجبهة الاولى التي خسرت فيها المليشيات الكثير من قادتها الميدانيين .

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