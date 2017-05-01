عشرات الغارات لطائرات الأباتشي على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية باقم

2017-05-01م الساعة 18:33

التغيير – صنعاء:

أغارت طائرات الأباتشي صباح اليوم الاثنين على عدد من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في جبال علب المتاخمة لآل صبحان ومديرية باقم شمال محافظة صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين.

وشوهدت طائرات الأباتشي والـF16 تحلق بعلو منخفض على سلسلة الجبال الممتدة حتى عمق مديرية باقم، تزامنت مع انفجارات عنيفة وتصاعد كثيف للدخان يعتقد انها استهدفت مخازن أسلحة وتعزيزات للمليشيات الانقلابية.

وتواصل قوات الجيش الوطني تمركزها على جبال شعير والتباب السود، متزامنة مع قصف متواصل لمدفعية التحالف العربي على مواقع الميليشات المتمركزة هي الاخرى في عدد من الخنادق المواجهة لجبل شعير.

وكانت قوات من اللواء 102 مشاة قد استعادت السيطرة على جبال شعير والتباب السود المطلة على باقم خلال الاسبوعين الماضيين بهجوم كاسح ومباغت كبد المليشيات عشرات القتلى والجرحى واغتنام عدد من الأسلحة منها قناصات متطورة.

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