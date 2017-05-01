اختتام مخيم جراحة العيون في المحويت بإجراء 244 عملية ومعاينة 2000 إنسان

2017-05-01م الساعة 19:06

التغيير – صنعاء:

استقبل مخيم النور الطبي المجاني الثاني عشر لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في المستشفى الجمهوري بمدينة المحويت (2000) مستفيد للفحص والمعاينة وأجريت خلاله (244) عملية جراحية بتمويل من جمعية العون المباشر.

وأشارت مديرة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي سعود العسعوسي إلى أن الجمعية تنطلق في أعمالها من خلال استراتيجية محددة ورؤية واضحة تستهدف محاربة المرض و الفقر والجهل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .

وقالت إن العون المباشر أدرجت في خطتها للعام 2017م تنفيذ (10) مخيمات طبية مجانية تستهدف معاينة (25000) مستفيد و إجراء (2500) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في عدة محافظات .

فيما أوضح منسق المخيم في العون المباشر أيمن الشهاري أن البرنامج الوطني لمكافحة العمى نفذ المخيم على مدى ستة أيام بإشراف جمعية العون المباشر مكتب اليمن و بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتبي الصحة العامة والسكان و التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المحويت بغرض المساهمة في خفض نسبة العمى وضعف الإبصار ومحاربة الأسباب المؤدية إليها خاصة مع ارتفاع معدلاتها وعدم توفر عيادات متخصصة في مجال العيون في (4) محافظات من أصل (22) محافظة يمنية .

وأشار إلى أن المخيمات المجانية للعون المباشر تستهدف الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية .

ولفتت العسعوسي إلى أن اليمن يمر بوضع كارثي يلمسه من يعمل في الميدان ويطلع عن كثب على حجم مأساة الشعب اليمني ، مثمنة جهود الجهات الشريكة في تنفيذ المخيم من البرنامج الوطني لمكافحة العمى والسلطة المحلية ومكتبي الصحة العامة والتخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المحويت ، والمستشفى الجمهوري التي سهلت إقامة المخيم .

الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ ثلاثين عاماً ولديها 30 فرعاً، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى الى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي والتعليمي وخدمات المياه، ومحاربة الفقر، و تطوير الكفاءات البشرية، و خلق روح التعاون والإبداع.

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