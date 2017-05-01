الصين تدعو المجتمع الدولي الى بذل الجهود في الوصول الى حل سياسي وتخفيف الازمة الانسانية في اليمن

2017-05-01م الساعة 20:59

التغيير – صنعاء:

دعا السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي، المجتمع الدولي الى بذل جهوده في الوصول الى حل سياسي وتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني كأساس مهم لإيجاد الحل السياسي.

وقال السفير الصيني في تصريح صحافي تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبا) نسخة منه "ان الصين تولي اهتماماً بالغا باليمن، وبالأزمة الإنسانية الشديدة، التي يعاني منها 19 مليون نسمة، والذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، فيما يواجه 17 مليون شخص خطر الجوع"..مؤكداً استعداد بلاده الى بذل جهود دؤوبة مشتركة مع المجتمع الدولي لإيجاد الحل السياسي للقضية اليمنية وتخفيف الوضع الإنساني وإعادة البناء الاقتصادي.

وأضاف تيان تشي"ان الصين مهتمة بمساعدة الشعب اليمني، خاصة وان الأزمة اليمنية تعد أكبر أزمة إنسانية في العالم، ما يحتم على المجتمع الدولي تقديم المساعدات لتخفيف خطر الجوع الذي يواجهه الشعب اليمني".

وجدد السفير تيان تشي، تأكيد بلاده على حماية سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه..داعياً الى تغليب مصلحة الوطن والشعب وإظهار مزيداً من المرونة وتقليص الخلافات عبر المشاورات والحوار والتوصل إلى الحل المتوازن.

وأوضح ان المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بذل جهودا إيجابية في الأزمة اليمنية..مشدداً على دعم الصين لاستمرار جهوده لتحقيق تطور جديد في عملية الحل السياسي.

وأكد السفير الصيني إن القضية اليمنية مرتبطة بالاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ويجب على الدول المعنية في المنطقة أن تلعب الدور الإيجابي والبناء لحماية سلامة المنطقة واستقرارها..مطالباً الأمم المتحدة الاسهام في تخفيف الأوضاع الإنسانية ووضع ذلك ضمن الأولوية،وتقديم المساعدات التي وعد بها لليمن.

وأشار الى أن تحقيق الاستقرار والتطور لا يستغني عن الدعم والمشاركة من المجتمع الدولي في اليمن، من اجل حماية سلامته واستقراره.

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