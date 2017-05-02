طلاب ماليزيا يشكون من المماطلة وتشكيل اللجان

2017-05-02م الساعة 12:28

التغيير – صنعاء:

رفع طلاب ماليزيا شكوا الى سفير بلادنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد وكذلك المستشار الثقافي الاستاذ رشدي الكوشاب بعد حصول الطلاب على مذكرة من رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر انه سوف تشكل لجنة لصرف مستحقات الطلاب للربع الأول.

وعبر الطلاب عن اسفهم من مماطلات الحكومة الشرعية حيث وبعد ما صار لهم خمسة اشهر بدون مستحقات وبعد التوجيهات التي اصدرها رئيس الوزراء بقوله “ سنصرف مستحقات الطلاب، صرفنا مستحقات الطلاب و اخيرها تم تحويل مستحقات الطلاب بمبلغ 13مليون دولار“. تفاجئوا بمذكره جديده مفادها تشكيل لجنه.

وقال الطلاب في رسالتهم نحن على مشارف الموت من تأخر المستحقات المالية لمدة خمسة أشهر وحكومتنا عادها تشكل لجان وهددو بالتصعيد وعمل اعتصام مفتوح حتي يتم صرف المستحقات المالية بشكل سريع لان الوضع اصبح لا يطاق.

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