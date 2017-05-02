صرواح: مصرع 8 من المليشيا الانقلابية بمدفعية الجيش الوطني ومقتل القيادي ابو سرحان بغارة جوية

2017-05-02م الساعة 12:44

التغيير – صنعاء:

قتل 8 من المليشيا الانقلابية وجرح 6 آخرين في قصف مدفعي عنيف شنه اليوم الجيش الوطني على مواقع متفرقه في جبهة صرواح غرب مدينة مارب .

وجاءت هذه التطورات بعد ان شنت مقاتلات التحالف العربي يوم امس غارة على منطقة الحلفة شمال غرب صرواح استهدفت طقما للمليشيا الانقلابية ادت الى مقتل القيادي الحوثي المدعو ابو سرحان وعدد من مرافقيه الذين كانوا معه على متن الطقم .

وقال قيادي عسكري ميداني لــ« سبتمبر.نت »ان اشتباكات شرسة بين الجانبين تركزت في غرب النصب الأحمر غرب سوق صرواح وكذا في وادي الربيعة جنوب السوق استمرت لساعات .

واضاف المصدر ان قوات الجيش الوطني رصدت اماكن اسلحة المليشيا الثقيلة وقامت بقصف تلك المناطق بدقة متناهية اسفرت عن تدمير 3 رشاشات في تبة المخاوي في ميمنة الجبهة وأخرى في تباب الحماجرة جنوب المدينة ومقتل وجرح من كانوا بجانبها من عناصر المليشيا الانقلابية .

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