السفير اليمني في ماليزيا :كيف نحتفل وطلابنا هكذا حالهم .

2017-05-02م الساعة 12:51

التغيير – صنعاء:

قال سفير بلادنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد، في منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به "الفيس بوك"، "أعتذر لكل من كنّا قد نسقنا معه بخصوص إقامة فعالية الاحتفال بالعيد الوطني ٢٢ مايو في العاصمة الماليزية كوالالمبور".

واضاف "ما كنّا سنصرفه في الاحتفال طلابنا به أولى وسنصرف ما جمعناه للاحتفال لحل مشاكل عدد من الطلاب قدر استطاعتنا وستبقى الذكرى في قلوبنا ولكن الاحتفال الحقيقي حينما تصل مستحقات طلابنا ليستشعروا حبّ الوطن".

وهذا وقد وصلت مذكرة الى السفارة اليمنية في ماليزيا مفادها انه ستشكل لجنه لصرف المستحقات وطلبت شروط تعجيزية من الطلاب للصرف.

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