القوات السعودية تقصف مواقع جديدة للحوثيين
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2017-05-02م الساعة 12:57

التغيير – صنعاء:

قصفت القوات السعودية عبر مدفعياتها مواقع جديدة تحصنت فيها #الميليشيات_الحوثية وحرس الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في #حرض اليمنية، بعد أن أطلقت قذائف متفرقة على محافظة #الطوال الحدودية في منطقة #جازان.

وأفاد مراسل "العربية" أن القوات السعودية استهدفت تلك المواقع، بعد محاولة الميليشيات الاقتراب من أطراف حرض، لإطلاق المزيد من القذائف، إلا أنه تم تحديدها عبر منظومة المراقبة الإلكترونية واستهدافها من خلال المدفعيات لتقتل ما لا يقل عن 8 عناصر من الحوثيين، بحسب مصادر عسكرية.

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