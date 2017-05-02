اكدت انها ستعمل من اجل عدم إفلات المنتهكين من العقاب.

نقابة الصحفيين تهنئ باليوم العالمي لحرية الصحافة

2017-05-02م الساعة 20:49

التغيير – صنعاء:

هنأت نقابة الصحافيين اليمنيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الثالث من مايو، الوسط الصحفي وكل صحفي العالم بهذه المناسبة التي تأتي في ظل ظروف صعبة وبالغة القسوة تعيشها حرية الصحافة في اليمن والبلدان العربية.

وقالت في بيان لها، ان "نقابة الصحفيين وهي تثمن نضالات الصحفيين وكفاحهم من أجل نيل حريتهم والدفاع عن الحريات العامة ، لاتنسى تضحيات 23 شهيدا من الصحفيين قدموا أرواحهم ثمنا للحقيقة، منذ الثورة الشعبية في 2011م وحتى اليوم ، و18 صحفيا لايزالون مختطفون لدى جماعة الحوثي وصحفي لدى تنظيم القاعدة ويتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية".

وتؤكد نقابة الصحفيين أنها ستعمل بكل جد من اجل عدم إفلات منتهكي حرية الصحافة والمعتدين على الصحفيين من العقاب.

واضافت "وتمر علينا هذه المناسبة والصحافة والصحفيون يعيشون اعتى أزماتهم بعد إغلاق العشرات من وسائل الاعلام الأهلية والمعارضة وفقدان مئات الصحفيين لأعمالهم ومطاردة اصحاب الرأي وترويعهم".

وتجدد نقابة الصحفيين دعوتها الى إيقاف الانتهاكات التي لاتزال مستمرة بحق الصحفيين والتي ليس آخرها حكم الإعدام القمعي بحق الزميل الصحفي الاستاذ يحيى عبدالرقيب الجبيحي والاجراءات التعسفية والحملات التحريضية المستمرة على الصحفيين واصحاب الرأي من قبل جماعة الحوثي.

وتعبر نقابة الصحفيين عن قلقها لاستمرار اختطاف الزملاء الصحفيين الذين يعيشون ظروفا صعبة ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي في اقبية المعتقلات.

كما تدعو نقابة الصحفيين كافة الأطراف الى الكف عن الاعتداء والمضايقة للصحفيين و الالتزام بالحريات الصحفية واحترام مهنة الصحافة ودورها.

كما تدعو نقابة الصحفيين إلى رفع الحجب عن المواقع الالكترونية المحلية والخارجية .

وتثمن نقابة الصحفيين الدور الداعم للحريات الصحافية من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية المعنية بحرية التعبير. داعية الى استمرار هذا الدور لإنقاذ الصحافة والصحفيين في اليمن.

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