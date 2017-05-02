الدكتور دغيش : استمرار الصراع ادى الى انخفاض جميع المؤشرات الصحية في اليمن

2017-05-02م الساعة 21:29

التغيير – صنعاء:

عقدت الجمعية اليمنية للصحة الانجابية اليوم بصنعاء لقاء تعريفي بالمخطط الإستراتيجي للجمعية للأعوام 2016 -2022 في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتحرك.

وفي افتتاح اللقاء اوضح الدكتور عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب رئيس لجة الصحة بالمجلس ان التخطيط للصحة الانجابية هو تخطيط للمستقبل وان الصحة الانجابية في اليمن تعتمد على الدستور والقوانيين الوطنية التي اقرها مجلس النواب والتي تستمد روحها من الشرعية الاسلامية .

واشار دغيش الى اهمية دور الجمعية اليمنية للصحة الانجابية في تقديم الخدمات للمجتمع سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

مؤكد على أن استمرار الصراع و الحرب والظروف الحالية أدى الى انخفاض جميع المؤشرات الصحية في اليمن وانهيار ما تم انجازه خلال السنوات الماضية في مجال الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة مما اداء الى ارتفاع نسبة وفيات الامهات والأطفال .

وخلال اللقاء قدمت كلا من جميلة الشرعي مديرة البرامج في الجمعية وحسيبة محمد عبادي مسؤولة مركز الخدمات الصديقة للشباب ورقتي عمل تعرفية حولرؤية الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة 2020 واهداف حملة 2017 في إطار اهداف التنمية المستدامة. والمخطط الاستراتيجي للجمعية اليمنية للصحة الإنجابية 2016-2022.

وهدف اللقاء الذي حضره ممثلين عن وزارة الصحة والمنظمات الدولية والمحلية المهتمه بالصحة الانجابية وتنظيم الاسرة الى التعريف بالخطة الاستراتيجية للجمعية اليمنية للصحة الإنجابية (2016-2022) وأنشطتها. ورفع الوعي والتعريف برؤية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة 2020 وأهداف حملة 2017 في إطار أهداف التنمية المستدامة.

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