الـ (اوتشا) تعقد لقاءات سرية لمناقشة المشاريع الاغاثية لمحافظة تعز
قبل 1 ساعة, 4 دقيقة

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2017-05-03م الساعة 10:48

التغيير – صنعاء:

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ، قيام مكتب منسقية الشئون الإنسانية بصنعاء (اوتشا) بعقد لقاءات سرية بمحافظة اب لمناقشة المشاريع الإغاثية لمحافظة تعز.

وحمل فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) منسق الشؤون الانسانية المسؤولية عن مثل هذه التصرفات الخارجة عن المعايير الإغاثية المتعارف عليها.. داعيا السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني الى استنكار عقد مثل هذه الاجتماعات السرية.

وعبر عن رفض الحكومة الشرعية لنتائج مثل هذه الاجتماعات السرية، والتي تعقد دون مشاركة اللجنة العليا للإغاثة والجهات ذات العلاقة.

وطالب وزير الإدارة المحلية المنظمات الاممية الى تصحيح تعاملها على أساس من الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالوضع الانساني والمشاريع التي تقدم في اليمن.

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