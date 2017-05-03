وصول دفعة جديدة من جرحى تعز بتركيا الى ارض الوطن والمعمري يوجه بتوفير كافة الخدمات لهم

2017-05-03م الساعة 11:27

التغيير – صنعاء:

عادت الى ارض الوطن اليوم الثلاثاء دفعة جديدة من جرحى محافظة تعز بعد استكمال معالجتهم في المستشفيات التركية

ووجه محافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري لجنة جرحى المحافظة في العاصمة المؤقتة عدن باستقبال الجرحى وتقديم الخدمات لهم وتوفير سيارات لنقلهم الى تعز متمنيا الشفاء العاجل لجميع جرحى المحافظة .

وتبلغ الدفعة التي وصلت اليوم نحو ستة وأربعون جريحا بالاضافة الى اربعة عشر من مرافقيهم وهي الدفعة الثالثة بعد عودة دفعتين سابقتين في الاسابيع الماضية

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