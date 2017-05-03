تعز: الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة والمليشيات تتكبد خسائر فادحة

2017-05-03م الساعة 18:50

التغيير – صنعاء:

تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني في معركة الساحل غربي محافظة تعز. ونفذت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الاربعاء من عملية نوعية تمكنت من خلالها من السيطرة على منطقة الزهاري آخر المناطق المخا التي كانت لاتزال تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.

وقال مصدر ميداني لـ ” سبتمبر نت ” أن قوات الجيش نفذت هجوما مباغتا على تمركز الميليشيات في منطقة الزهاري. وبحسب المصدر فإن عشرين عنصرا في صفوف المليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم في الهجوم المباغت على منطقة الزهاري.

واضاف المصدر ان مقاتلات التحالف شكلت بغاراتها اسنادا جويا نوعيا في المنطقة ذاتها في تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

ولقي عدد من عناصر المليشيات مصرعهم واصيب عددا اخرين جراء الغارات علاوة على تدمير دبابتين ومصفحة كانت تتمركز في بعض مواقع المليشيا في المنطقة.

المصدر ذاته اكد ان السيطرة على منطقة الزهاري تضمن من خلالها قوات الجيش الوطني تأمين مدينة المخا من الجهة الشمالية بالكامل. وكشف المصدر ان الهدف القادم لقوات الجيش الوطني تحرير منطقة حي سالم وهي أولى مناطق مديرية الخوخة التابع لمحافظة الحديدة.

الى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عديد غارات جوية، استهدفت مواقع مليشيا صالح والحوثي الانقلابية في معسكر خالد بن الوليد، فيما استهدفت المقاتلات بسبع غارات اخرى شمالي وغربي المعسكر، دوت بعيدها انفجارات هائلة يعتقد انها جراء انفجارات من مخازن للأسلحة، وفقا لما افادت به مصادر ميدانية اخرى.

في السياق اغار طيران الاباتشي التابع للتحالف العربي على تعزيزات عسكرية للميليشيات في مفرق المخا حيث شوهد أعمدة الدخان تتصاعد من المفرق الذي يعتبر الممر والشريان الرئيسي لإمداد الميليشيا في معسكر خالد بن الوليد ومديرية موزع ومنها معسكر العمري الاستراتيجي.

وفي مديرية موزع المجاورة ذكرت المصادر ان مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة استهدفت تمركز المليشيا الانقلابية في منطقة الخبت شمالي الوادي الكبير اثنا محاولة عناصرها التسلل من تلك الأماكن المفتوحة إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

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