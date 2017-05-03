عملية عسكرية موسعة للسيطرة على "حيدان ومران" مسقط رأس الحوثي بصعدة

2017-05-03م الساعة 18:50

التغيير- صنعاء:

كشف مصدر عسكري مطلع عن ترتيبات دشنها الجيش الوطني اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لفتح عدة جبهات جديدة في محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي.

وأكد العميد عبد المغني ناصر متاش أحد القيادات الميدانية في الجيش الوطني اليمني بجبهة صعدة أن قوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي ستدشن عملية عسكرية موسعة ومتزامنة مع العمليات العسكرية الهادفة لتحرير الحديدة والساحل الغربي، منوها إلى أن العملية تستهدف استعادة السيطرة على مديرية «حيدان» ومنطقة مران التابعة لها وهي مسقط رأس زعيم جماعة الحوثي والمواقع الجبلية المتاخمة.

ولفت إلى أن ألوية إضافية من قوات الجيش ستشارك إلى جانب الثلاثة الأولوية الراهنة والتي تخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثيين وتمكنت من تحقيق تقدم نوعي.

واعتبر العميد متاش أن الحوثيين يعتمدون على خبرتهم بالقتال في المواقع الجبلية لإطالة أمد المواجهات مع قوات الشرعية وهو ما تم إحباطه من قبل قوات الجيش التي دشنت معركة تحرير صعدة بعد تدريبات مكثفة ونوعية على هذا النمط من أساليب القتال في المرتفعات الشاهقة.

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