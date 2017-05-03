بن دغر: توجيهات الرئيس هادي تقضي بسرعة صرف مرتبات الجيش والأمن

2017-05-03م الساعة 19:00

التغيير – صنعاء:

أستقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر،اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي.

جرى خلال اللقاء مناقشة أهم وأخر القضايا العسكرية في مختلف الجبهات.

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى شرح من رئيس هيئة الأركان العامة عن سير المعارك والانتصارات التي حققها جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية والجهود الرامية لتحرير ماتبقى من المناطق التي مازالت تحت سيطرتهم.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من الجوانب العسكرية الأخرى ومنها آلية صرف مرتبات الجيش والأمن واستكمال عمليات ادخال قاعدة البيانات ونظام البصمة لصرف المرتبات التي من شأنها تنهي التجاوزات التي حدثت في الماضي و تؤسس لبناء جيش وطني قوي قادر على حماية الوطن ومكتسباته.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب وكالة الانباء اليمنية سبا، أن توجيهات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقضي بسرعة صرف مرتبات الجيش والأمن..لأفتاً إلى أن الحكومة باشرت بصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين فيما يجري العمل على صرف الرواتب المتأخرة ضمن آليات متفق عليها.

وأشاد الدكتور بن دغر بدور الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعله من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي في مساندتهم ودعمهم السخي للشعب اليمني وحكومته الشرعية.

من جانبه عبر رئيس هيئة الأركان العامة عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على متابعته المستمرة لاوضاع الجرحى واهتمامه بأسر الشهداء الذي قدموا أنفسهم رخيصة فداء لهذا الوطن الغالي.

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