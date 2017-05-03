التحالف يشن غاراته على مواقع للميليشيات الانقلابية بنقم وانفجارات تهز العاصمة

2017-05-03م الساعة 19:09

التغيير – صنعاء:

جددت مقاتلات التحالف العربي، صباح اليوم الاربعاء، غاراتها الجوية على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة مليشيا صالح والحوثي الانقلابية وسط العاصمة صنعاء.

وهزت انفجارات عنيفة ارجاء العاصمة جراء قصف مقاتلات التحالف آليات ومخازن أسلحة بمعسكر جبل نقم شرقي العاصمة.

وافادت مصادر محلية “سبتمبر نت” ان مقاتلات التحالف العربي استمرت بالتحليق لعدة ساعات في سماء صمعاء. وكثفت مقاتلات التحالف العربي ضرباتها الجوية على مواقع وتجمعات المليشيا في العاصمة صنعاء ومحيطها في الفترة الاخيرة.

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