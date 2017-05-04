تمويل مركز الملك سلمان..الاجتماع التحضيري بمحافظة حضرموت لمناقشة مشروع حمى الضنك

2017-05-04م الساعة 11:32

التغيير – صنعاء:

برعاية محافظ محافظة حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك تم صباح اليوم في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الاجتماع التحضيري لمناقشة مشروع حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الانسانية وشريكه المنفذ مؤسسة العون للتنمية , تم خلاله اللقاء بمدراء العموم ومدراء مكاتب الصحة والمكاتب التنفيذية بالمديريات .

وأستعرض الدكتور ياسر باهشم مدير المشروع المراحل التي يمر بها بشكل تفصيلي والتي تشمل عدة محاور متمثلة في مكافحة النواقل وعمليات التقصي الحشري والترصد الوبائي والمخبري والتثقيف الصحي والتدريب والتأهيل وشراء بعض معدات المكافحة والمستلزمات الطبية والمحاليل المخبرية للجهات المعنية في مكاتب الصحة ومحاور الملاريا .

وأضاف إن المشروع يستهدف أكثر من عشرة ملايين نسمة موزعين على ثمان وثلاثين مديرية في ست محافظات بالجمهورية هي حضرموت الساحل والوادي وعدن ولحج وشبوة وتعز والحديدة بتكلفة اثنين مليون دولار.

المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري تحدث عن أهمية المشروع قائلا بان هدفه الاستدامة والاستمرارية واستغلال كل الوسائل المتاحة في المشروع من أصول وأدبيات ووسائل توعية وإعلام لتقوم بدورها الفاعل كما عهدناها في الأزمات السابقة مثل إعصار تشابالا وما ترتبت عليه من آثار ، والتي ضربت فيه محافظة حضرموت أروع الامثال والمواقف في التصدي لانتشار هذا الوباء القاتل.

تخلل الاجتماع الكثير من الطرح واشتمل على العديد من المداخلات من قبل مدراء مكاتب الصحة والمكاتب التنفيذية في المديريات المستهدفة وهي المكلا - الشحر - غيل باوزير - الديس الشرقية - الريدة وقصيعر - بروم ميفع - دوعن وتم الاتفاق على سرعة التنفيذ وضمان الجودة باتباع الطرق العلمية الناجعة للوصول الى الهدف بتكاتف جميع الطواقم العاملة في المشروع.

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