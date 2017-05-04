قوات الشرعية تسيطر على ما تبقى من جيوب للميليشيات في العمري

2017-05-04م الساعة 17:08

التغيير – صنعاء:

اعلن محور تعز العسكري تمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة على ماتبقى من جيوب مليشيا الحوثي وصالح في معسكر العمري وأطرافه والجبال المحيطة به.

وقالت ان قوات الجسش الوطني والمقاومة الشعبية تواصل عملياتها العسكرية في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، محققين تقدما نوعيا، في مديرية ذوباب بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.

وبعد استعادته وتأمين سلسلة جبال العمري وحوزان اليومين الماضيين واصلت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس تقدمها الميداني المستمر باتجاه معسكر العمري في مديرية ذوباب.

وبحسب مصادر ميدانية فأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة ضد مواقع وتحصينات ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية في سلسلة جبال ذوباب المحاذية لسلسلة جبال العمري وحوزان تمهيدا للزحف باتجاه معسكر العمري الذي أوشكت على قطع كافة طرق الإمدادات عنه.

وذكرت المصادر ان مليشيا الانقلاب حاولت اختراق المناطق التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين، وتصدت لها قوات الجيش بعد رصد تحركاتها، وقتلت ما لا يقل عن اربعة اشخاص من عناصرها. ونوه المصدر الى ان مدرسة الحرس ومعسكر العمري يتعرض لقصف جوي مكثف تشنه مقاتلات التحالف العربي تمهيدا لاقتحامهما واستعادة السيطرة عليهما من قبل قوات الجيش الوطني.

....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet