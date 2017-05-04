دماج: المركز الثقافي اليمني بالقاهرة نقطة تواصل وتنسيق وحيدة مع الجهات الثقافية والأدبية في مصر

2017-05-04م الساعة 19:49

التغيير – صنعاء:

طالب مروان دماج، وزير الثقافة ، سفارت بلادنا بالقاهرة بمخاطبة كافة الجهات الفنية والثقافية والأدبية بجمهورية مصر العربية للتعامل الحصري مع سفارة بلادنا ممثلة بالمركز الثقافي اليمني بالقاهرة في كافة الأمور المتعلقة بالتعاون الثقافي والفني والأدبي والسياحي بين البلدين الشقيقين.

جاءت هذه المطالبة في اللقاء الذي جمع الوزير دماج صباح اليوم الخميس بالدكتور محمد علي مارم سفير بلادنا في مصر بمقر سفارة بلادنا وبحضور المستشار عائشة العولقي، خاصة مع ابتعاث الانقلابيين في صنعاء لبعض الفرق والأشخاص للمشاركة في الأنشطة الثقافية في مصر وكذلك قيام البعض من ذوي المشاريع الخاصة والصغيرة غير الوطنية بالادعاء بتمثيل اليمن في بعض المحافل والمهرجانات الدولية والإقليمية المقامة في مصر، وبما يسيء للشرعية والثقافة اليمنية.

وفي اللقاء أكد السفير مارم على أن بلادنا تمر بظروف استثنائية مما يستدعي توحيد التنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية وضرورة أن تمر كافة التنسيقات والمشاركات الثقافية والأدبية في مصر عبر نقطة التواصل والتنسيق الوحيدة للثقافة اليمنية في مصر ممثلة بسفارة بلادنا والمركز الثقافي اليمني بالقاهرة.

وشدد السفير مارم على ضرورة أن يعي الجميع أن تكون مشاركاتهم الثقافية والفنية والأدبية تمثل اليمن كاملا مع تمتعها بالمستوى اللائق والمشرف للبلاد.

ومن جانبه وجه دماج المركز الثقافي بالتنسيق للقاء موسع يوم السبت القادم مع فريق فيلم (الباحثون عن الهوية) والذي شارك به بعض الشباب من حضرموت ممثلين للجمهورية اليمنية في مهرجان الاسكندرية للأفلام القصيرة.

وفي سياق آخر ألتقى السفير مارم في وقت سابق بالسفير الدكتور يحيى الشعيبي سفير بلادنا في المانيا والذي يزور مصر في الوقت الحالي.

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