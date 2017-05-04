المفلحي يؤكد على الدور التركي في حل مشكلة الكهرباء بعدن

2017-05-04م الساعة 20:33

التغيير – صنعاء:

أكد محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي على أهمية الدور التركي في المساهمة الفعالة لحل مشكلة عجز الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع السفير التركي لدى اليمن اليفانت الر ، والذي أكد خلاله المفلحي على ضرورة أن تكون المساعدة التركية مخصصة لقطاع الكهرباء في عدن والمناطق الساحلية التي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة.. متعهداً بتوفير التسهيلات اللازمة، للتخفيف من عناء المواطنين في الصيف القادم.

وأشاد المفلحي بالموقف التركي المساند للشرعية في اليمن لمواجهة المليشيات الانقلابية.

وكان اللقاء بحث إمكانية إسهام الحكومة التركيا في إعادة الاعمار والدفع باستئناف عملية التنمية الاقتصادية بعدن .

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