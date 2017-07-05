الرئيس هادي يثمن الدور الايجابي للولايات المتحدة الداعم لليمن

2017-07-05م الساعة 17:01

التغيير – صنعاء:

عث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم برقية تهنئة لنظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وثمن رئيس الجمهورية الدور الايجابي للولايات المتحدة من خلال مواقفها إلى جانب امن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، وجهودها في مكافحة الإرهاب ، ومساندتها ودعمها لليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها اثر عمليات الانقلاب على التوافق الوطني ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأشاد فخامة الرئيس بما تتمتع به العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتقدير المتبادل والتعاون المثمر في مختلف المجالات.

وأكد على مواصلة العمل سوياً مع الرئيس دونالد ترامب، في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ، ومواصلة التنسيق والعمل مع الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب وأشكال التطرف والعنف ، والحوار والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات.

وعبر رئيس الجمهورية في برقيته باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أجمل التهاني وأصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، متمنياً له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق اضطراد الرخاء والازدهار .

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