الاحمر يثمن المشاركة الفاعلة للسودان ضمن قوات التحالف

2017-07-05م الساعة 17:11

التغيير- صنعاء:

ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مشاركة السودان الفاعلة ضمن دول التحالف الداعمة للشرعية وما قدمه أبطال القوات المسلحة السودانية من نماذج شجاعة في التضحية والفداء، معبراً عن التقدير العالي والتأكيد على العلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاربعاء بالسفير السوداني لدى اليمن الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية والميدانية والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يشهده اليمن من مستجدات على الساحة الوطنية.

وأدان الفريق محسن بشدة اعتداء الانقلابيين على السفارة السودانية بصنعاء وسرقتها ونهبها، مؤكداً أن هذه الممارسات اللاأخلاقية تكشف الوجه الحقيقي للانقلاب والانقلابيين الذين لا يحترمون الأعراف الدبلوماسية ولا المواثيق الدولية وعلاوةً على ذلك يشكلون خطراً حقيقياً للملاحة الدولية والوضع الانساني من خلال اعتداءاتهم المستمرة على السفن ونهبهم للمساعدات والمعونات الإنسانية.

وأكد السفير على استمرار مشاركة ودعم السودان للتحالف الداعم للشرعية ودعم الحكومة الشرعية ووقوف بلاده إلى جانب اليمن في محنته وتأييدها للمرجعيات الثلاث وإدانتها لكل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون، معبراً في الوقت ذاته عن سروره البالغ بلقاء نائب رئيس الجمهورية واستعداد بلاده تعزيز علاقات التعاون والدعم بين البلدين الشقيقين.

سبأ

.....

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet