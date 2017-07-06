الاحمر يؤكد على أولوية إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب

2017-07-06م الساعة 12:54

التغيير – صنعاء:

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على أولوية إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومحاربة الإرهاب بما يضمن تحقيق هدف الأمن والاستقرار والتوجه لبناء الدولة اليمنية الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.

جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم، نائبة السفير الأمريكي لدى اليمن انا اسكرو هيما للاطلاع على المستجدات وعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين ومنها مجالات التعاون في محاربة الإرهاب.

ورحب نائب الرئيس بنائبة السفير ..مهنئاً إياها بمهمتها الجديدة والشعب الأمريكي وقيادته والبعثة الأمريكية في بلادنا بذكرى الاستقلال، مثمناً الجهد الدبلوماسي التي تبذله السفارة بقيادة السفير ماثيو تولر والذي انعكس على الدعم الأمريكي للشرعية في اليمن ودعمها للتحالف والحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب المدعوم من إيران ودعم جهود محاربة الإرهاب.

وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء إلى النجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب والعمليات الإرهابية التي أجهضت في المناطق المحررة بفضل يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية ودعم دول التحالف..مؤكداً صدور التوجيهات لقادة المناطق العسكرية والأجهزة الأمنية باليقظة والتصدي للإرهاب وعناصره في كل المناطق وعدم التهاون مع من يشتبه في تورطه بأي أعمال تخل بالأمن والسلم الاجتماعي.

واشار نائب رئيس الجمهورية إلى ما يشكله الانقلابيون اليوم من خطرٍ على الملاحة الدولية وتهديدهم لأمن الممرات المائية وقيامهم بأعمال إرهابية وتعمدهم مفاقمة الوضع الانساني من خلال مصادرة المساعدات الانسانية ونهب المال العام والخاص لصالح ما يسمونه بالمجهود الحربي علاوة على تضييقهم للحقوق والحريات واستهدافهم للناشطين واختطافهم لآلاف المعتقلين السياسيين والصحفيين وصناع الرأي.

كما أشار نائب رئيس الجمهورية إلى استهداف الحوثيين للجيش اليمني ومؤسساته وكوادره وقياداته حيث يقومون بعزل القيادات الوطنية المؤهلة ويستبدلونها بعناصر وقيادات الميليشيا ويسعون جاهدين إلى طمس الهوية اليمنية العربية من خلال المناهج الإيرانية والطائفية ومن خلال الدورات الطائفية المذهبية لغرس الفكر الخميني الإيراني.

وطالب نائب الرئيس بالعمل على إنهاء المخاطر التي يشكلها الانقلاب من خلال الضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بما يحقق بناء دولة النظام والقانون القائمة على العدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة والعمل السياسي بعيدا عن العنف واستخدام القوة.

من جانبها ،عبرت نائبة السفير الأمريكي عن سعادتها بلقاء نائب رئيس الجمهورية وما تم مناقشته خلال اللقاء..مجددة التأكيد على دعم بلادها للشرعية وحرصها على امن وسلامة اليمن واليمنيين.

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