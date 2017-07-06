قائد عسكري: وصول تعزيزات عسكرية إلى نهم للمشاركة بتحرير "نقيل بن غيلان"

2017-07-06م الساعة 16:33

التغيير – صنعاء:

كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش الوطني اليمني إلى جبهة «نهم» تمهيداً للمشاركة في معركة تحرير "نقيل بن غيلان" الاستراتيجي الذي يعد جسر العبور إلى العاصمة صنعاء.

وقال العميد أحمد عبد الرحمن ناصر الفلاحي أحد قيادات قوات الجيش الوطني في نهم في "أن قوات خاصة مكونة من ست كتائب ستشارك في حسم معركة تحرير "نقيل بن غيلان" لفتح المجال لقوات الشرعية للعبور باتجاه العاصمة صنعاء بعد السيطرة التامة على جبهة نهم".

ونقلت صحيفة "الخليج" الامارتية عن العميد الفلاحي قوله " أن معركة تحرير نقيل بن غيلان ستشارك فيها بفاعلية قوات التحالف العربي من خلال الدعم الجوي المكثف".

وأشار العميد الفلاحي "أن معركة تحرير نقيل بن غيلان تعد آخر معارك تحرير جبهة نهم، وأنها ستكون حاسمة في تحديد ساعة الصفر لبدء عمليات عسكرية خاصة لتحرير العاصمة صنعاء".

وكانت سلسلة جبال يام والعقران بمديرية نهم، شهدت مواجهات استمرت لساعات، شملت هجمات متبادلة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات، تخللها تبادل للقصف المدفعي والصاروخي، وسقوط قتلى وجرحى

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