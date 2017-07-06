تعز: اجتماع أمني برئاسة قائد المحور يناقش تفعيل مؤسسات الدولة وحل جميع القضايا

2017-07-06م الساعة 16:36

التغيير - صنعاء

عقدت اللجنة الامنية بتعز برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل ،اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة التطورات الأمنية والميدانية في المحافظة .

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والامنية تفعيل قوات الأمن الخاصة وبقية مؤسسات الدولة وحل جميع القضايا العالقة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة السيولة المالية لمرتبات الأمن بالإضافة إلى الخطوات والآليات العملية لاستتباب الأمن داخل المحافظة ؛ مُشدداً على كل لواء تحمل مسؤولية نطاقة من أي اختلال أمني.

كما ناقش الاجتماع آلية معالجة الإشكاليات والأخطاء التي واكبت عملية صرف مرتبات الجيش الوطني بالمحافظة .

وخلص الاجتماع إلى ضرورة سرعة تجهيز السجن المركزي وكذا تسليم البحث الجنائي لإدارة الأمن.

حضر الاجتماع وكيل المحافظة،عارف جامل، و قادات الألوية العسكرية والقائم بمدير أمن المحافظة و رئيسي الأمن السياسي و الاستخبارات العسكرية.

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