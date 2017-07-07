اشتباكات مسلحة بمفرق جبلة وانفلات أمني وانتشار للعصابات بمحافظة إب

2017-07-07م الساعة 20:34

التغيير – صنعاء:

اندلعت اشتباكات عنيفة ليلة أمس, بين مجاميع مسلحة مجهولة, وعناصر من المليشيات الانقلابية, بمفرق جبلة بمدينة إب, حيث استمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة, قبل أن تنسحب المجاميع المسلحة الى جهة مجهولة.

وتعيش محافظة إب المسيطر عليها من قبل المليشيا الانقلابية فوضى مسلحة وانفلات أمني ترعاه المليشيا الانقلابية, مما أدى الى تزايد معدلات الجريمة وانتشار العصابات المسلحة المتخصصة بسرقة النساء والمنازل, في ظل اوضاع اقتصادية وأمنية صعبة.

وتحدثت مصادر اعلامية أن المليشيات الانقلابية قامت ٍفي وقت سابق من تكثيف انتشار نقاط تفتيش لمسلحيهم في مداخل المدينة وخط بعدان إب, فيما يشكوا المواطنين من ابتزاز عناصر تلك النقاط وممارسة التقطع ووضع العراقيل في طريقهم.

وانتشرت عصابات سرقة وسطو مسلح في وسط المدينة, حيث قامت مؤخراً بسرقة العديد من المنازل في وسط المدينة, مما اثار الخوف والهلع بين المواطنين .

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