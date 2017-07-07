نجاة قائد اللواء 83 من محاولة اغتيال

2017-07-07م الساعة 20:45

التغيير – صنعاء:

نجا قائد اللواء 83 مدفعية العميد عبدالله مزاحم امس الخميس من محاولة اغتيال بنقيل الشيم اثناء توجهة الى مدنية قعطبة شمال محافظة الضالع .

وقال العميد عبدالله مزاحم لـ «سبتمبر.نت» ان عدد من المسلحين نصبوا له كمين مسلح في نقيل الشيم واطلقواعليه وابل من الرصاص ، مما ادى الى الحاق اضرار بالطقم الذي كان يتواجد على متنه .

واضاف العميد مزاحم انه تم اللقاء القبض على ثلاثة من المسلحين الذين اطلقوا النار على الطقم، فيما لاذ الاخرون بالفرار.

واوضح العميد مزاحم بانه تم إحالة المسلحين الثلاثة الى التحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء مثل هذه الاعمال التي تزعزع امن واستقرار منطقة مريس .

وكان بيان صادر عن اجتماع ضم قيادة اللواء والمقاومة والشخصيات الإجتماعية ومشائخ وأعيان مريس دان ما وصفه بالعمل الإجرامي الجبان والحقير والدخيل على المنطقة وعادات وتقاليد المجتمع، ويستهدف رموز جيشنا الوطني ومقاومتنا الشعبية في جبهة مريس.

وقال البيان: إن قطع الطريق والشروع في القتل النفس أعمال حرابة وأعمال عصابة ليس لمرتكبيها أي مبرر حقوقي أو غيره، فالحقوق لاينالها أصحابها بمثل هذه الأعمال الإجرامية والحقيرة التي تطلق رصاص نيرانها باتجاه النفس التي حرم الله.

البيان أوضح إن هذا العمل الجبان سبقته حملة تحريض واسعه على قيادة الجيش الوطني ولمقاومة في مواقع التواصل الإجتماعي من قبل بعض الذين يحاولون زعزعة الجبهة الداخلية وإضعاف الجبهه وذلك من خلال إستهداف قياداتها ورموزها والتحريض عليهم في مواقع التواصل الإجتماعي، توج هذا التحريض بهذه المحاولة الإجرامية لإغتيال العميد عبد الله مزاحم قائد اللواء ٨٣ مدفعية.

وهدد البيان بعدم التهاون مع كل من يحاولون إستهداف قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبيه وإقلاق السكينة العامه وزعزعة الأمن والإستقرار في الجبهة، ولاتهاون مع أمثال هؤلاء وستخذ في حقهم العقوبات الرادعة بحسب النظام والقانون.

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