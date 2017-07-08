اشتباكات في الجبهة الغربية لتعز والمليشيا تقتل وتصيب اربع نساء في صبر وحيفان

2017-07-08م الساعة 16:10

التغيير- صنعاء:

شهدت جبهة الضباب غربي مدينة تعز امس الجمعة اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية، ترافقت مع سقوط عددا من الضحايا المدنيين اغلبهم نساء جراء قصف والغام المليشيا في مناطق مختلفة بتعز.

وذكر مراسل “سبتمبر نت” في تعز ان المواجهات بين قوات الجيش والانقلابيين تركزت في محيط قرية تبيشعة غربي جبل المنعم أثر تسلل للمليشيا اجبرت عقبها على التراجع والفرار.

كما دارت مواجهات بين قوات الجيش والمليشيا في مناطق الخط الأمامي شملت مواقع تبة الخلوة ومنطقة الصياحي وقرية الدبح وحذران غربي تعز.

الى ذلك شهدت عددا من المناطق المحيطة بشمالي معسكر خالد في مفرق المخا ومناطق اخرى في مفرق موزع غربي تعز مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا الانقلابية.

وفي جبهت حيفان جنوبي شرق تعز دارت معارك ضارية بين الجيش والانقلابيين في منطقة المفاليس في الاعبوس رافقها قصف مدفعي لهم طال عدد من القرى مخلفا ضحايا مدنيين.

واسفر قصف المليشيا على قرى المفاليس عن مقتل امرأة واصابة اخرى، حيث قتلت رفا شكري سعيد صالح واصيبت ابنة عبدالله مربوش.

واصيبت امرأتان في منطقة الشقب شرقي صبر اثر انفجار لغم ارضي كانت المليشيا الانقلابية زرعته في وقت سابق.

وتسبب انفجار اللغم في بتر قدمي، المرأتين، دليلة عبده أحمد مقبل وعفاف محمد أحمد مقبل إضافة إلى إصابات مختلفة في جسميهما.

في السياق استهدف المليشيا الانقلابية بقصف مدفعي عزلة الكفيفة في مديرية مقبنه غربي تعز, دون ان تسجل أي اصابات او خسائر.

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