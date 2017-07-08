التحالف يستهدف آليات عسكرية للانقلابيين في شبوة

2017-07-08م الساعة 18:29

التغيير – صنعاء:

شنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم السبت، غارات جوية على مواقع تمركز مليشيات المخلوع والحوثي الانقلابية بمديرية عسيلان شبوة.

وقالت مصادر عسكرية ان المقاتلات استهدفت بغارتين مواقع تمركز المليشيا الانقلابية في منطقة المعيقيب بمديرية عسيلان.

وأشارت الى أن الغارتين اسفرت عن سقوط عديد قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الانقلابية بالإضافة إلى تدمير طقمين عسكريين.

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