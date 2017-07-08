هجوم مباغت لقوات الجيش يستهدف الانقلابيين في البيضاء

2017-07-08م الساعة 19:42

التغيير – صنعاء:

شنت قوات الجيش الوطني بمحافظة البيضاء وسط البلاد هجوما مباغتا على عدد من مواقع المليشيا الانقلابية في مديرية ذي ناعم.

وقال مصدر ميداني لـ “سبتمبر نت” ان هجوم قوات الجيش رافقه قصف مدفعي عنيف على مواقع الانقلابيين.

ولم يذكر المصدر ما اذا كان هناك قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

وردت المليشيا الانقلابية على هجوم قوات الجيش الوطني بقصف عشوائي، استهدف عددا من قرى المديرية.

ولم ترد أي معلومات حول ما اذا كان هناك ضحايا سقطوا او خسائر جراء قصف القرى السكنية.

......

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet