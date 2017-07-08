قيادة المؤتمر الشعبي العام عدن تنفي تأييدها لما يسمي المجلس الانتقالي

2017-07-08م الساعة 21:31

التغيير – صنعاء:

نفت قيادة فرع حزب المؤتمر الشعبي العام عدن من الافتراءات الكاذبة التي صدرت منتحلة اسم الحزب، فرع عدن، مدعية تأييد المؤتمر لماسمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي".

وإذ ينفي المؤتمر الشعبي عدن هذه الأكاذيب والافتراءات المفلسة، والمغرضة الهادفة للمتاجرة سياسيا باسم الحزب ومواقفه وشعبيته الواسعة، فأنه يؤكد للرأي العام الداخلي والخارجي، أنه ما يزال على العهد به، حزبا وطنيا منحازاً لقضايا شعبه وأمته التي عاهدهم عليها، ثابتاً في صف الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الاخ المشير المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومته الشرعية، المدعومة محلياً واقليمياً من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للشرعية، معززا ومجددا موقفه الثابت من كافة القضايا الوطنية المنحازة لضمير شعبنا التواق لهزيمة الانقلاب للحوثي المخلوع صالح واستعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي كفل حل كافة القضايا الوطنية. مؤكداً بنفس السياق الحق المشروع لمكونات الحراك الجنوبي السلمي التعبير عن رايها وتنظيم المضاهرات والمسيرات السلمية باعتبارها حق لكل ابناء الجنوب

وأكد الموتمر الشعبي على كافة وسائل الاعلام المختلفة، تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

صادر عن قيادة فرع حزب المؤتمر الشعبي عدن

عنهم :

د. مهدي علي عبدالسلام

عضو مجلس النواب

رئيس فرع الموتمر الشعبي العام عدن

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