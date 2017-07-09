اللواء المقدشي: استكمال تحرير صرواح لن يتأخر
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2017-07-09م الساعة 15:00

التغيير – صنعاء:

اكد اللواء الركن/ محمد علي المقدشي رئيس هيئة الاركان العامة ان استكمال تحرير صرواح لن يتأخر .

وقال: خلال زيارة ميدانية الى وحدات الجيش الوطني المرابطة في محيط جبل مرثد شمال غرب صرواح بمأرب إن “وانه ومهما كانت العوائق لن تظل صرواح أو أي منطقة أخرى خارج سلطة الدولة وسيطرتها”.

و أشاد رئيس الاركان بأبطال المنطقة الثالثة والانتصارات التي يحققونها بشكل متواصل.

وخلال الزيارة استمع اللواء الركن المقدشي من مدير دائرة العمليات الحربية اللواء ناصر الذيباني وقائد الجبهة الى شرح مفصل عن مسرح العمليات والمستجدات الميدانية وخطط المرحلة المقبلة.

رافق رئيس الأركان خلال الزيارة رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد الوضري.

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