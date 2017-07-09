بيان توضيحي حول حادثة اختفاء "مسلم بن صلاح باتيس"

2017-07-09م الساعة 16:07

التغيير – صنعاء:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم

اصالة عن نفسي ونيابة عن قبيلة الباتيس نشكر القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والتحالف العربي والسلطة المحلية بحضرموت وكل القبائل والوجهاء والنشطاء الذين وقفوا وتعاونوا ولازالوا يبذلون جهودهم معنا في قضيتنا جميعا التي تعتبر دخيلة على مجتمعنا الحضرمي خاصة ولذلك نحب أن نوضح عدة أمور وهي

اولا نؤكد أن الولد مسلم بن صلاح باتيس لازال مختفي في ظروف غامضة حتى هذه اللحظة منذ عصر يوم الخميس الماضي بتاريخ ٦/٧/٢٠١٧م وقد كان منتظر على الشارع العام بمدينة القطن م / حضرموت لكي يسافر الى الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث تقيم عائلته ويدرس في الثانوية هناك وهو بالغ من العمر 16 سنة بعد ان قضى إجازة العيد عند جده بحضرموت ولكن احتفاء فجأة ولاندري عن أسباب هذا الإختفاء وكل الاحتمالات واردة فقد يكون مستهدف من عدة جهات كونه ابن الأستاذ صلاح باتيس القيادي المعروف في الشرعية وعضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وإعلان الرياض

ثانيا قمنا فورا بإبلاغ الجهات الحكومية بالحادثة وبما لدينا من اخبار او معلومات لم نتأكد من صحتها ونطالب الجهات الحكومية القيام بواجبها ونحن في قبيلة الباتيس عونا لهم كما نهيب بكل من يجد اي معلومة قد توصلنا للحقيقة او الجهة التي قامت بهذا العمل في حق طفل لم يبلغ سن الرشد ان يتواصلوا معنا او مع الجهات الرسمية حتى نكون يدا واحدة في الخير

ثالثا نؤكد أن ماقامت به أسرته من نشر خبر اختفاءه في ظروف غامضة هو لأجل تفادي اي محاولة لاستثمار الحادثة او استخدام الولد من قبل جهات مغرضة تضر بأهله او مجتمعة أو وطنه او زرع الفتنة بين ابناء المنطقة الواحدة ومايتم تداوله غير ذلك عار عن الصحة وليس له اي ادلة موثقة وصحيحة يمكن البناء عليها لذلك نرجو من كل وسائل الإعلام والإعلاميين تحري الدقة والمصداقية كما قال الله تعالى

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين

رابعا رأينا أن التحرك الرسمي عبر الجهات الحكومية افضل وهو الأصل ويبقى الجهد القبلي والشعبي مساند بعيدا عن الانتشار والتحركات القبلية في هذه الظروف التي يمر بها الوطن فنرجو من الله ان يعيد الينا ابننا مسلم سالما غانما وان يحفظه من كل سوء وأن يحفظ كل ابناءنا ويجعل كيد المجرمين والمفسدين في نحورهم إنه سميع مجيب

وختاما نؤكد انه في حال التوصل الى مكان ابننا او عودته الينا سنقوم بإصدار بيان بذلك للرأي العام إن شاء الله

والله ولي التوفيق

صادر عن قبيلة الباتيس

عنهم الشيخ عبدالله بن جمعان باتيس

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