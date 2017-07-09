الاتحاد الأوروبي يدعم اليمن بـ "27 مليون دولار" لمساعدة المتضررين من الحرب
قبل 1 ساعة, 24 دقيقة

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2017-07-09م الساعة 15:24

التغيير – صنعاء:

أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه تقديم 25 مليون يورو (27 مليون دولار) لتمويل مشروع جديد لدعم المتضرّرين من الحرب في اليمن.

وتوقعت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان أن «تؤدّي النتائج الرئيسة في إطار هذا الالتزام إلى منح 42 ألف مستفيد، بما في ذلك النساء والشباب والمشرّدين داخلياً بسبب النزاع، نقداً، في مقابل العمل في إعادة بناء نحو 45 مرفقاً صحياً».

وأفاد البيان بأنه  سيستفيد من هذا البرنامج في شكل غير مباشر حوالى 250 ألف شخص، ويضاف أيضاً الاستثمار في الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 80 مرفقاً صحياً متأثّراً بنقص الوقود وانقطاع الكهرباء، وكذلك توجيه المجتمعات المحلية وتوعيتها، بما في ذلك المعلّمين، لتحديد البالغين والأطفال في المناطق المتضرّرة من النزاع الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي وإحالتهم إلى العلاج المناسب».

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