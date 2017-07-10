الحوثيون يربكون النسيج الاجتماعي بشراء ولاءات قبلية بأموال اليمنيين

2017-07-10م الساعة 15:18

التغيير – صنعاء:

يخطط الانقلاب في اليمن لشراء ولاء أكبر عدد ممكن من شيوخ القبائل، مستخدماً بذلك أموال الشعب التي أخذها عنوة، بعد أن تعمد تحويل إيرادات المناطق التي يسيطر عليها لصالح ما يسميه التمرد «المجهود الحربي»، في الوقت الذي عطل فيه صرف الرواتب.

وأكدت مصادر في الداخل اليمني أن ميليشيات الانقلاب الحوثية تعمل على تفتيت النسيج الوطني والاجتماعي، ووضعت تغيير المشايخ والانقلاب عليهم ضمن أولوياتها، خصوصاً في مناطق الطوق المحيطة بصنعاء، وأنها بصدد إصدار قرارات تصفهم بالخيانة بهدف الحصول على مقاتلين لاستمرار انقلابهم على السلطة الشرعية، مشيرة إلى أن ميليشيا الانقلاب أنشأت ما يسمى «مجلس التلاحم القبلي»، ونصّبت شيخاً موالياً لهم رئيساً له مستفيدة من سياسة بعض الدول التي تقف وراء دعم الإرهاب.

ووضع التمرد الحوثي رؤوس القبائل في اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الولاء له، أو خلع الشيخ غير الموالي وتنصيب آخر مكانه، كما فعل عندما تم تنصيب الشيخ ضيف الله رسام أحد مشايخ عزلة حيدان في صعدة على رأس قيادة ما يسمى بـ«مجلس التحالف القبلي»، ويعتبر رسام أحد المشايخ الذي يعملون تحت إمرة عبد الملك الحوثي، ويعد تصنيفه من شيوخ الدرجة الخامسة لأنه شيخ لعزلة.

وبين محمد بن ناجي الشايف، شيخ مشايخ قبيلة بكيل لـ«الشرق الأوسط» بشأن إنشاء «مجلس التحالف القبلي» أن القبيلة في اليمن هي أساس المكون الاجتماعي، وأن أي قوة سياسية ليس أمامها إلا أن تعمل على تفعيل وجودها في القبائل وكسب ودها، وهو ما يقوم به الحوثي.

وعزا الشايف تغلغل الحوثي بشكل كبير في القبائل اليمنية، وحرصه على تعميق علاقته بمشايخها، إلى هدف السيطرة على أبنائها فكريا وعسكريا، مبينا أن القبائل اليمنية تشكل النسبة الأكبر في المجتمع، التي لا يمكن القضاء عليها في يوم وليلة، كما أن كسبهم يحقق مكاسب سياسية وعسكرية كبيرة.

وتوقع الشايف فشل المجلس الذي أنشأه الحوثي، لأنه يرى أن المجالس القبلية لا يمكن لها الاتفاق أو الاستمرار، كون كل قبيلة لها مجلسها المستقل، معتبرا الوسيلة الأكيدة لتسريع إفشال هذا المجلس بذل الاهتمام من الحكومة الشرعية وقوات التحالف بالتواصل مع مشايخ قبائل اليمن وتفعيل دورها.

وأكد أن قبائل طوق صنعاء تعد هدفاً مهماً للانقلابيين لبقاء صنعاء وباقي المحافظات تحت سلطتهم، كما أن الاهتمام بهم والتحالف معهم وكسب أصحاب النفوس الضعيفة منهم بالمال والتعيينات في المناصب المهمة في مؤسساتهم، هي الوسائل التي يتخذها انقلابيو اليمن لكسب ولائهم، وتحقيق أهدافهم من خلالهم، وجمع أكبر عدد ممكن من المقاتلين في صفوفهم.

من جهة أخرى، أوضح الشيخ صالح منجف العبيدي المتحدث باسم رئيس تحالف قبائل مأرب لـ«الشرق الأوسط» أن إحجام القبائل عن إرسال أبنائها للمشاركة في القتال مع الانقلابيين تسبب في حنق الحوثيين على المشايخ، لا سيما بعد أن تصدى المشايخ أنفسهم للانقلابيين وأعلنوا بكل وضوح وجدية منعهم أبناء قبيلتهم من مشاركة الحوثي في القتال.

وقال: «مشايخ القبائل رفضوا تجنيد الحوثي لأبنائهم، والزج بهم في القتال، وهو ما أثار حفيظتهم ودفعهم لدعوة أبناء القبائل للانقلاب على مشايخهم، وصنع مشايخ من ضعفاء النفوس تُشتَرَى بالمال ليس لهم ذكر بين قبيلتهم ينفذون ما يؤمرون به من الانقلابيين، ولكن هذا الأمر لن يمرر على القبائل الكبيرة في اليمن والشريفة المشهود لها بالنزاهة».

وأضاف: «بعد أن أوقفت القبائل عملية إرسال أبنائها للقتال مع الانقلابيين، لجأوا لتجنيد الأطفال من المدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، وهو ما تشهد به معارك مأرب، التي أسفرت عن أسر ما يقارب 150 طفلاً لم تتجاوز أعمار بعضهم الـ11 سنة».

وذهب إلى أن الحوثي يريد أن يغير كل ما هو عريق في اليمن، حيث بلغ به الأمر أن يحدث انقلابات داخل القبائل اليمنية، تصل لحد عزل المشايخ الأصليين الذين تم تنصيبهم وفق أسلاف وأعراف قبلية معينة وتنصيب مشايخ موالين لهم لتمرير مشروعهم الفارسية، مقابل مبالغ مالية.

ووصف العبيدي الحوثيين بالأدوات المستخدمة من قبل إيران، لتغيير الواقع المجتمعي في اليمن، مشيراً إلى كونهم لا يملكون أي برنامج سياسي، ويسعون بكل جهد لإلغاء العادات والتقاليد اليمنية الأصيلة، وزعزعة وفك الترابط القوي الذي يحكمه الأعراف والتقاليد والذي يعد بمثابة قانون صارم في القبيلة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) تقريرا أفاد بأن ميليشيات الانقلاب الحوثي عملت خلال اجتماعات موسعة جرت في مناطق متفرقة من مناطق القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء، الشهر الماضي، على دعوة أبناء القبائل للانقلاب على مشايخهم الذين يتسنمون تلك المناصب من سنين كثيرة، ويتوارثونها أباً عن جد بهدف تعيين مشايخ جدد موالين لهم بدعوى تمنعهم من الإسهام في رفد الميليشيات الانقلابية بمقاتلين، وإرسالهم للجبهات وتوجيه تهمة الخيانة لهم، ومحاولة تغيير الواقع الديموغرافي والمجتمعي في تلك القبائل بما يتماشى مع مصالحهم.

وقالت المصادر إن «ميليشيات الانقلاب تعمل حالياً على اختيار المشايخ الجدد لهذه القبائل بدعوى إدخال الكفاءات وإحلالهم محل المشايخ الذين لم يرحبوا بالانقلاب ورفضوا تنفيذ أوامرهم بتجنيد الأطفال والشباب للقتال مع عصاباتهم في الجبهات».

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الانقلاب دفعت مبالغ نقدية كبيرة، ووزعت عدداً من الوظائف والرتب العسكرية على عدد من الشخصيات المؤثرة في تلك القبائل بهدف إقناع أكبر شريحة من المنتمين لتلك القبائل بحجج مختلفة، منها ذريعة توحيد الصف في مواجهة الشرعية وتحالف لدعم الشرعية، وصولاً لتحقيق أهدافها في استمرار الانقلاب واستنزاف القبائل والاستمرار في سيطرتهم على مؤسسات الدولة وتحصيل الإيرادات لجيوب قادة ما يسمى باللجان الشعبية والقادة الموالين للحوثي والمنتمين له أسريّاً دون اكتراث للوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن اليمني في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب.

ويأتي هذا التحرك من قبل ميليشيات الحوثي وصالح إثر ازدياد التململ والرفض لطلبات ميليشيا الانقلاب بتجنيد الأطفال بعد أن قامت بتجنيد ما يقارب 10 آلاف طفل وشاب دون السن القانونية منذ بدء الانقلاب على الشرعية، وإرسالهم لمحارق جبهات القتال دون وازع من ضمير أو خوف، كما تقوم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالضغط على المشايخ وزعماء القبائل ودفع رشوة لهم تقدر بثلاثين ألف ريال يمني تدفع لشيخ القبيلة عن كل طفل يتم تجنيده أو تقوم بإلزام المشايخ بدفع المبلغ ذاته إذا فشل في تجنيد الأعداد المطلوبة.

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