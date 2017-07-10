يعتزمون تقديم شكوى لوزير الصحة في حكومة الشرعية

صنعاء: اطباء يتعرضون للابتزاز والمضايقة من طبيب مدعوم من الحوثيين

2017-07-10م الساعة 15:24

التغيير – صنعاء:

قالت مصادر طبية ان مجموعة من الاطباء الدارسين في مساق البورد اختصاص الاطفال والذين ينتمون للمحافظات الجنوبية والوسطى يعتزمون تقديم شكوى لوزير الصحة في حكومة الشرعية الدكتور ناصر باعوم وذلك بسبب تعرضهم للابتزاز والمضايقة من رئيس قسم الاطفال بمستشفى الثورة العام بصنعاء.

واضافوا ان الطبيب باتاوات مالية تتراوح بين ثلاثمائة وخمسمائة دولار امريكي للشخص الواحد مقابل توقيعة على طلبات تقدمتهم لامتحانات البورد وكذلك التلفظ عليهم بالفاظ لا تليق.

يجدر الاشارة الى ان رئيس قسم الاطفال المذكور تم توقيفة سابقا من ادارة مستشفى الزبيري بصنعاء القديمة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ذمة قضايا فساد مالية متمثلة باختلاس عشرات الملايين من الريالات من ميزانية المستشفى وتحويلها لحسابة الشخصي وتم اعادتة كرئيس قسم الاطفال بمستشفى الثورة بصنعاء من قبل الحوثيين عند دخولهم العاصمة صنعاء .

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