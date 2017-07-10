اصابة سعودي بشظايا مقذوف أطلق من اليمن

2017-07-10م الساعة 15:18

التغيير – صنعاء:

أصيب مواطن سعودي بينما تضررت مركبتان، إثر سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقت من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة (جنوب غرب السعودية).

وأوضح المقدم يحيى القحطاني، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، أن فرق الدفاع المدني تابعت، مساء أمس، بلاغاً عن {سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة، ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر مركبتين}. وأشار إلى أن الجهات المعنية نقلت المصاب إلى المستشفى، {ونفذت أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات}.

الشرق الاوسط

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