المليشيات تعتدي على وقفة لأمهات المختطفين بصنعاء

2017-07-10م الساعة 15:29

التغيير – صنعاء:

اعتدت المليشيا الانقلابية امس اليوم الاحد على وقفة احتجاجية لعدد من امهات المختطفين نفذنها امام سجن هبرة في العاصمة صنعاء.

واستقدمت المليشيا الانقلابية عدد من النساء المواليات لها الى أمام سجن احتياطي هبرة اثناء تنفيذ عشرات من امهات المختطفين وقفة تضامنا مع المختطف "فؤاد التركي" .

ورددن النساء الحوثيات الصرخة محاولات الاحتكاك بأمهات المختطفين بتغطية من عشرات المسلحين وعدد من الأطقم العسكرية التي كانت تملأ المكان.

وفي الوقفة حملت الأمهات نعوش رمزية لأبوي المختطف التركي الذي توفي والده في العشر الأواخر من رمضان، ولحقته والدته مطلع الأسبوع الماضي، ولم يسمح للتركي بتشييع جنازة والديه أو استقبال العزاء فيهما.

وقالت اسرة "التركي" أنه خطف قبل عامين من مقر عمله دون وجه حق أو تهمة توجه إليه، وأنه يعاني من عدد من الأمراض تستوجب نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة له.

واضافت اسرة " التركي" أن والدة التركي كانت تتمنى رؤية ولدها المختطف وقد أطلق سراحه من خلف القضبان، لكن قدر الموت سبقها وتوفيت قبل أن يتحقق حلمها.

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