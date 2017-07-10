قائد محور تعز يترأس اجتماعا للجنة الأمنية لمناقشة مجمل الأوضاع في المحافظة وحماية مؤسسات الدولة ومكاتبها الإدارية

التغيير – صنعاء:
عقدت اللجنة الامنية بتعز برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل ،اليوم الاثنين، اجتماعاً ضم قيادات و أركان الألوية العسكرية والأمن في المحافظة .
وناقش الاجتماع مجمل القضايا العسكرية والأمنية في المدينة؛ وكذا التطورات الميدانية في جبهات القتال .
وتطرق الاجتماع إلى الخطوات الفعلية وما تم تنفيذه من مخرجات الاجتماع الأمني السابق فيما يخص تجهيز السجن المركزي وحماية مربعات المدينة كلا في نطاق لواءه ووحدته العسكرية .
وخلص الاجتماع إلى ضرورة حماية مؤسسات الدولة و المكاتب والإدارات الحكومية ، وكذا حماية السنترال المركزي للمدينة ومنع أي أعمال تخريبية .
كما تم مناقشة المشاكل والاختلالات والأخطاء التي صاحبت عملية صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني وآلية معالجتها .
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