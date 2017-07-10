البيضاء: تخرج الدفعة الأولى من قوات الأمن الخاصة

2017-07-10م الساعة 15:48

التغيير – صنعاء:

أقامت قوات الأمن الخاصة فرع البيضاء حفلا بمناسبة تخرج الدفعة الاولى دفعة النصر في مجال الدورات القتالية الاحترافية المتعددة لعدد 450 ضابط وصف ضابط وجندي في معسكر قوات الامن الخاص فرع البيضاء .

وفي الحفل الذي بدأ بالسلام الجمهوري ألقى محافظ البيضاء نايف القيسي، كلمة هنأ فيه الخريجين باكتسابهم المهارات القتالية والاحترافية المتعددة، ونقل لهم تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه ورئيس الحكومة.

وأكد القيسي ان قيادة المحافظة تفخر بتخرج هذه الدفعة النوعية التي سيكون لها مهام حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، ونوه القيسي انه وبفضل صمود أفراد قوات الأمن الخاصة وجهودهم المستمرة في عملية التدريب والتأهيل سيتم تجاوز الكثير من الصعاب والمعوقات.

ولفت المحافظ القيسي الى ان ابطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في المحافظة، يقدمون التضحيات الجسيمة والصمود الأسطوري في دحر مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وتحرير المحافظة منهم.

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