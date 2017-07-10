ميليشيات الحوثي تقتحم سكن جامعة صنعاء.. وتطرد أساتذتها

2017-07-10م الساعة 15:49

التغيير – صنعاء:

اقتحم مسلحون حوثيون سكن أعضاء هيئة التدريس في #جامعة #صنعاء، وطردوا اثنين من أساتذتها وأسرهم من شققهم إلى الشارع، تنفيذا لأوامر من رئيس الجامعة غير الشرعي فوزي الصغير الذي فرضته #ميليشيات_الحوثي الانقلابية بالقوة في هذا المنصب، بمؤهل وحيد أنه من أتباعها.

وأكدت مصادر أكاديمية أن مسلحين تابعين لأمن الجامعة، اقتحموا الأحد، شقة الدكتور عبدالرزاق المعمري، بالقوة وتم طرد #والدته المقعدة التي يتجاوز عمرها التسعين عاماً، وبقية أفراد أسرته منها، وذلك بعد ساعات من إخلائهم لشقة الدكتور المتوفى أحمد عارف باعباد وطرد أبنائه منها، وإلقاء أحدهم في #السجن دون أي سبب.

وأثارت هذه التصرفات استياء العديد من أساتذة الجامعة الذين عبروا عن استنكارهم للتصرفات غير المقبولة واللإانسانية، باستهداف #أكاديميين معينين وأسرهم بطريقة انتقائية.

ووجهت إدارة الجامعة برئاسة القيادي الحوثي فوزي الصغير رسائل لأكثر من 30 أسرة، أغلبهم أبناء أساتذة متوفين، وطالبتهم بإخلاء الشقق، بعد أن أقدم هو بنفسه على اقتحام شقة زميل له في الجامعة في شهر مايو الماضي ومكث فيها وأسرته، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية محلية عن مصادر في الجامعة.

وعبر أحد أعضاء هيئة التدريس، عن مخاوفه من أن يكون وراء هذه الأفعال دوافع مناطقية وطائفية تستهدف البعض دون غيرهم، من الأساتذة المخالفين فعلا وغير المستحقين، موضحا أن هناك عددا من أعضاء هيئة التدريس قاموا بتأجير شققهم لأشخاص من خارج الهيئة التدريسية، إضافة إلى وجود عدد من الموظفين المقربين من رئاسة الجامعة يسكنون في شقق خاصة بأعضاء هيئة التدريس.

العربية نت

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