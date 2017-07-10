تحالف رصد يوثق ٩١٧ انتهاكا خلال يونيو الماضي

2017-07-10م الساعة 22:28

التغيير – صنعاء:

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن " تحالف رصد" وقوع 917 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي صالح خلال شهر يونيو الماضي.

وكشف تحالف رصد في العدد العاشر من نشرته الدورية " الراصد اليمني" عن مقتل 180 مدنيا واصابة 205 اخرين، و الاعتداء من قبل الميليشيا على 28 مدنيا .

واضاف تحالف رصد انه تم توثيق 236 حالة اختطاف ، و33 حالة اخفاء قسري، بالاضافة الى 8 حالات تعذيب.

وبلغت حالات تجنيد الاطفال 10 حالات 2 منها في محافظة الحديدة و5 في ذمار و3 في عمران.

وذكرت النشرة الدورية ان الانتهاكات التي طالت المنشئات بلغت 217 انتهاكا في 15 محافظة، حيث طالت الممتلكات الخاصة 148 مبنى اعلاها في مخافظة تعز التي بلغت 20 منشأة، وكان النصيب الاكبر لمنازل المواطنين حيث تضرر 96 منزلا بين جزئي وكلي.فيما بلغت الانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة 69 مبنى ارتكبت ميليشيا الحوثي 59 منها وسلطات الشرعية 6 حالات وحالتان لكل من طيران التحالف وجهات مجهولة.

ونالت الممتلكات العامة في محافظة ذمار النصيب الاكبر من تلك الانتهاكات التي بلغت 17 انتهاكا تلبها محافظة صنعاء ب16 انتهاكا، وتركزت ابرزها في المساجد ودور العبادة حيث بلغت الى 30 انتهاكا.

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