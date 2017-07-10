الصليب الأحمر: حالات الكوليرا في اليمن تجاوزت 300 ألف

2017-07-10م الساعة 22:43

التغيير – صنعاء:

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين إن أكثر من 300 ألف يمني أصيبوا بالكوليرا منذ تفشي الوباء قبل عشرة أسابيع في كارثة صحية تجتاح الدولة الفقيرة التي تعاني من الحرب والانهيار الاقتصادي وعلى شفا مجاعة.

وقال روبرت مارديني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في #اللجنة_الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على "تويتر": "مقلق. لدينا 300 ألف حالة يشتبه في إصابتها وهناك حوالي 7 آلاف حالة جديدة يوميا".

وذكرت #منظمة_الصحة_العالمية أنه بحلول 7 يوليو/تموز كانت هناك 297 ألفا و438 حالة إصابة و1706 وفيات لكنها لم تنشر تحديثا يوميا يوم الأحد حينما بدا أنها تتجه لبلوغ مستوى 300 ألف حالة. وقال متحدث باسم المنظمة إن وزارة الصحة اليمنية لا تزال تحلل الأرقام.

وتفشت #الكوليرا في مناطق أخرى من البلاد بسرعة كبيرة رغم تراجع معدل الزيادة اليومية لإجمالي عدد الحالات إلى النصف ليبلغ أكثر قليلا من اثنين في المئة في الأسابيع القليلة الماضية وتباطؤ انتشار المرض في أكثر المناطق تأثرا به.

والمناطق الأكثر تأثرا بالمرض هي تلك الواقعة في غرب البلاد التي تشهد قتالا عنيفا في الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين قوات الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.

وانتشر الوباء بسبب تلوث المياه والطعام بالفضلات وكذلك في الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

والأسبوع الماضي ظهرت بضع حالات في مدينة سيئون و #ميناء_المكلا في منطقة #حضرموت بشرق اليمن.

وتسبب انهيار الاقتصاد اليمني في عدم سداد رواتب 30 ألفا من العاملين في الرعاية الصحية منذ أكثر من عشرة شهور، لذا تصرف لهم الأمم المتحدة ما يطلق عليه "حوافز" للعمل في حملة طوارئ لمكافحة الكوليرا

رويترز

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