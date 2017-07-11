طيبة للتنمية تدشن مشروع "التواصل من أجل التنمية" بزيدية الحديدة

2017-07-10م الساعة 23:53

التغيير - أحمد كنفاني:

دشنت مؤسسة طيبة للتنمية بمحافظة الحديدة اليوم مشروع "التواصل من أجل التنمية C4D" بمديرية الزيدية.

ويهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من منظمة اليونيسف في 5 مديريات إلى رفع الوعي المجتمعي في عدد من المجالات ومنها الصحة والتعليم والمياة والإصحاح البيئي وحماية الأطفال.

وخلال التدشين الذي رافقه عقد ورشة تعريفية لقادة الرأي وخطباء المساجد في المديرية وتقام على مدى يومين أشاد مدير عام مديرية الزيدية عبدالرحمن المنصب بتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم برفع الوعي المجتمعي في عدد من المجالات الخدمية المرتبطة بالحياة املا من المشاركين بالورشة الاستفادة منها والخروج برؤية واضحة في كيفية التوعية بوباء مرض الكوليرا ومسببات الاصابة به وتعزيز مهام متطوعات المجتمع في التوعية والتثقيف بالرسائل السلوكية المتعلقة بوباء "الكوليرا" ومدى انتشاره بعدد من مديريات المحافظة والتعريف بدور قادة المجتمع في رفع الوعي.

حضر التدشين الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية علي بن علي الخبال ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد جيلان وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.

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