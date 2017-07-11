تعز: مواجهات وقصف متبادل في الجبهات الريفية

2017-07-11م الساعة 20:14

التغيير – صنعاء:

شهدت الجبهات الريفية جنوبي شرق تعز استمرارا للعمليات القتالية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية في وقت تشهد فيه جبهات المدينة هدوءا حذرا.

ففي جبهة حيفان افادت مصادر وقوع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية تركزت في عزلة الاحكوم، بحسب ما ذكره موقع الجيش الوطني سبتمبرنت

واندلعت المواجهات عقب محاولة تسلل نفذتها المليشيا الانقلابية على مواقع قوات الجيش الوطني في عزلة الاحكوم.

وكانت المليشيا الانقلابية استقدمت قبيل عملية التسلل تعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من خلال المواجهات من التصدي لمحاولة العناصر الانقلابية المهاجمة واجبرتها على التراجع والفرار، بعد ان تكبدت عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.

وفي جبهة الصلو جنوبي شرق تعز نقل مراسلنا في تعز عن مصادر ميدانية قولها ان قصفا عنيفا بصواريخ الكاتيوشا شنته المليشيا الانقلابية من مواقع تمركزها في سائلة مهيس بدمنة خدير استهدف عددا من مواقع الجيش الوطني فيما طال قصفا عشوائيا للمليشيا عددا من القرى الاهلة بالسكان التي تتعرض له بشكل شبه يومي.

وطال القصف العشوائي للمليشيا عددا من قرى الصعيد والصيرتين بالصلو مخلفا ببعض منازل نزح منها سكانها في وقت سابق دون ان يسفر عن أي خسائر بشرية.

الى ذلك شنت مدفعية الجيش الوطني في الصلو قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات للانقلابيين في قرية الصيار والحود و تلة الميافع في قرية اعماق الصيار بالصلو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

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