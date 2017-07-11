48 حالة وفاة بالكوليرا منذ منتصف ابريل الى 8 يوليو بعدن

2017-07-11م الساعة 20:24

التغيير – صنعاء:

بلغ عدد الحالات المصابة بوباء الكوليرا في المستشفيات والوحدات الصحية في العاصمة المؤقتة عدن منذ منتصف ابريل الى 8 يوليو 2017م 9 الف و 790 حالة .

قال وكيل محافظة عدن رئيس لجنة الطوارئ رشاد شائع لوكالة الانباء اليمنية سبأ ان عدد الوفيات بالكوليرا بلغ 48 حالة وفاة خلال نفس الفترة , وعدد الحالات التي تم معاينتها في مراكز المعالجة المعنية باستقبال الحالات بلغ 223 حالة والتي تتوزع في مستشفى الصداقة والجمهورية ومجمع دار سعد والبساتين ومجمع المعلا والميدان وصلاح الدين .

وأكد شائع الى ان السلطة المحلية في عدن تقوم بتشكيل لجنة عليا في إطار المحافظة تضم الجهات ذات العلاقة من صندوق النظافة والصرف الصحي والمياه والاعلام وكل الجهات الحكومية للعمل بشكل متوازي مع اللجان الصحية العاملة بوزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية والمحلية بالمحافظة لتحديد المناطق التي تعتبر بؤر لانتشار الوباء وعمل اللازم للقضاء عليه .

وأشار الى ان السلطة المحلية بادرت منذ شهر ابريل الماضي بتحديد المراكز الصحية لاستقبال الحالات بالمستشفيات والمجمعات الصحية ورصدت مبالغ كموازنة لتسهيل عمل المراكز .

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